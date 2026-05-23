Саратовский губернатор назвал преступлением ночную атаку ВСУ на колледж в ЛНР

Роман Бусаргин назвал преступлением удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что атака на общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа в ЛНР, произошедшая в ночь на 22 мая, является целенаправленным преступлением, которому нет оправдания.

Своё заявление глава региона сделал в соцсетях. Он выразил соболезнования родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

«Как подчеркнул наш президент Владимир Путин, атака в очередной раз подтвердила террористический характер киевского режима и показала, с кем мы боремся и за что. Виновных неминуемо ждет наказание», — отметил Бусаргин.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что при ударе украинских беспилотников погибли шесть человек, 39 пострадали. Здание общежития частично обрушилось. В Кремле назвали атаку «чудовищной».

Ольга Сергеева