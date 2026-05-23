Министр Александр Марченко участвовал в заседании комиссии Госсовета по инвестициям

Саратовские чиновники приняли участие в заседании комиссии Государственного совета.

Министр инвестиционной политики области Александр Марченко и начальник отдела развития инвестактивности Денис Шмелев 22 мая обсудили стимулирование инвестактивности в регионах, внедрение Регионального инвестиционного стандарта и повышение доступности финансов для инвестпроектов.

Эксперты рассмотрели механизмы привлечения частного капитала в инфраструктуру, обменялись лучшими практиками и проанализировали барьеры для роста инвестиций. Марченко отметил, что участие в совещании позволило ознакомиться с актуальными подходами.

«Полученные рекомендации будут учтены при дальнейшей работе по улучшению инвестиционного климата Саратовской области», — заявил министр. Регионы получат методические рекомендации по ускорению внедрения инвестстандарта. Саратовская область уже предлагает инвесторам налоговые льготы и сопровождение проектов по принципу «одного окна». Следующая встреча комиссии запланирована на осень. Улучшение делового климата остаётся приоритетом регионального правительства. В 2026 году планируется привлечь ещё больше средств в экономику области.

Ольга Сергеева