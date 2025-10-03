Саратовский губернатор подарил актеру Машкову книгу о Табакове

С художественным руководителем Московского Театра Олега Табакова Владимиром Машковым глава региона обсудил мероприятия к 90-летия со дня рождения Народного артиста СССР Олега Павловича Табакова.

Роман Бусаргин поблагодарил Владимира Машкова за активное участие в саратовской театральной жизни и вклад в развитие культуры в регионе.

Напомним, сейчас в городе проходит фестиваль «Уроки Табакова», в рамках которого запланированы различные мастер-классы по актерскому мастерству и современному театральному образованию, лекции и дискуссии. На саратовской сцене организованы показы спектаклей знаменитой «Табакерки» и другие постановки с участием учеников Олега Павловича.

— Подарил Владимиру Львовичу книгу «Саратов. Счастливые дни Олега Табакова», которая была издана в память о великом артисте, — написал губернатор в своем ТГ-канале.

Наталья Мерайеф