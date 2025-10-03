Мария Усова: В облдуме встретились с представителями педагогических династий

На площадке областной Думы встретились с представителями педагогических династий. У каждого своя история. Но объединяет любовь к детям и стремление нести свет знаний.

Одна из династий – Юденковы-Егоровы. Мама Елена Геннадиевна и дочь Татьяна Александровна работают в саратовской школе №102 Ленинского района Саратова. В той самой, в которой они обе учились сами, в которой преподавала их бабушка – Татьяна Николаевна Юденкова, Отличник народного просвещения РФ. Именно она стала родоначальником педагогической династии, общий педагогический стаж которой составляет более 70 лет.

Они согласились, что в Ленинском районе Саратова нужны новые школы. А как иначе, если дети вынуждены учиться во вторую смену? Того же мнения придерживаются и все остальные учителя, пришедшие сегодня на встречу. Тем удивительнее слышать самонаречённых общественников, кто выступает против строительства новых образовательных учреждений.

С интересом послушала и представителей других педагогических династий из Саратова и районов области. Они открыли секрет такой преемственности – когда дети в семье видят, с какой любовью их родители и бабушки относятся к выбранной профессии, также хотят, когда вырастут, занять место у школьной доски.

Поздравляю всех учителей с наступающим праздником и желаю, чтобы их семьи были такими же крепкими и дружными, а ученики всегда ставили своих наставников в пример и гордились своими педагогами!