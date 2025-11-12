Саратовский губернатор поздравил труженицу тыла Лидию Лопухову со 100-летием

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин лично поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда и труженицу тыла Лидию Лопухову.

В своем телеграм-канале глава региона отметил, что уроженка Москвы в военные годы участвовала в обороне столицы, строила укрепления и работала в госпитале.

В Саратовский регион Лидия Николаевна переехала вместе с мужем Николаем, и с 1957 года Энгельс стал для нее родным городом, где выросли их дети.

«Юбилей Лидия Николаевна встречает в семейном кругу. Мы говорили о значимости семейных традиций, уважении к старшим и жизненных ценностях. От всей души пожелал имениннице и ее близким крепкого здоровья», — поделился губернатор.

Наталья Мерайеф