В Саратовской области к 2028 году все школы собираются перевести в тематические кластеры

К 2028 году все школы Саратовской области должны войти в систему кластерного развития.

Соответствующий план был озвучен 12 ноября на заседании комитета по образованию и культуре областной думы заместителем министра образования региона Людмилой Григорьевой.

В настоящее время в области функционирует 1,4 тысячи образовательных организаций, объединенных в пять тематических кластеров: «Инженеры будущего», «Современная культура и традиции», «Медицина технологий будущего», «Экономика перспектив и достижений» и «Регион 64 — горизонты будущего». Участие в такой системе предполагает создание профильных классов, что позволяет школьникам знакомиться с будущей профессией и получать соответствующие знания уже в стенах учебного заведения.

Например, в инженерное направление уже включены ФТЛ №1, Лицей математики и информатики, кадетские школы №1 и №2. В этих учреждениях работают IT-классы, космические, юнармейские и инженерные направления. К сотрудничеству также привлечены гимназия №7, лицей №37, школа №77 и образовательный центр «Патриот» из Энгельса.

Как подчеркнула Григорьева, переход школ на кластерную модель будет осуществляться добровольно. Каждое учреждение самостоятельно определит наиболее подходящее для себя направление развития, соответствующее его образовательным целям и задачам.

Ольга Сергеева