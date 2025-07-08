Саратовский имам принял участие в церемонии вручения офицерских погон

Имам-хатыб Саратовской Соборной мечети Равшан-хазрат Турсунходжаев принял участие в торжественной церемонии вручения офицерских погон курсантам 1 батальона Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации.

Об этом информирует пресс-служба ДУМСО.

Церемония, прошедшая 27 июня 2025 года в Парке Победы на Соколовой горе, стала важным событием в жизни молодых офицеров, получивших свои первые офицерские знаки отличия.

В ходе церемонии начальник военного института, Герой России, генерал-майор Александр Белоглазов обратился к выпускникам с поздравительной речью, в которой пожелал им успешной службы, верности воинскому долгу и готовности к выполнению любых задач, поставленных перед защитниками Отечества.

К поздравлениям руководства военного института присоединились представители традиционных конфессий. Имам-хатыб Саратовской Соборной мечети Равшан-хазрат Турсунходжаев обратился к выпускникам с напутственными словами, подчеркивающими важность нравственных принципов, патриотизма и ответственности в военной службе.

Стоит отметить, сотрудничество Духовного управления мусульман региона с военным институтом ведется не первый год. Это взаимодействие проявляется в участии в совместных мероприятиях — присягах, круглых столах, экскурсиях и др.