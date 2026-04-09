Саратовский институт «Микроб» закупит оборудование для стран Африки на 100 млн рублей

Российские эпидемиологи оснастят пять стран Африки и Ближнего Востока: Саратовский «Микроб» поставит мобильные лаборатории в Египет, Габон, Мадагаскар, Зимбабве и Гвинею.

Саратовский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора (бывший «Микроб») запустил масштабную международную логистическую кампанию. Учреждение объявило тендеры на поставку диагностического оборудования и инфраструктуры для пяти государств. Финансирование осуществляется из федеральной казны в рамках распоряжения правительства РФ.

Египет получит «лабораторию на колесах» за 36,4 млн рублей

Самый дорогой лот предназначен для Каира. Речь идет о полностью автономной мобильной лаборатории, смонтированной в фургоне. Техника позволяет проводить ПЦР- и ИФА-анализы напрямую в полевых условиях — без привязки к стационарным клиникам. Помимо оборудования, саратовские специалисты организуют для египетских коллег курсы повышения квалификации с полным сопровождением: аренда зала, питание и проживание в гостинице.

Африке — надувные модули: сборка за час

Для Габона, Мадагаскара и Зимбабве закупят надувные лаборатории из ПВХ. Цена каждой — почти 15 млн рублей. По условиям тендера, бригада из четырех человек способна развернуть такую палатку с тамбур-шлюзом всего за 60 минут. Внутреннее оснащение включает ультрафиолетовые лампы для обеззараживания, приточно-вытяжную вентиляцию с фильтрами и климатические установки для поддержания микроклимата.

Гвинея: электроэнергия для лабораторий в Киндии

Для работы диагностических центров в городе Киндия (Гвинея) будут поставлены две дизельные электростанции общей стоимостью 6,4 млн рублей. Генераторы обеспечат бесперебойное питание оборудования в условиях нестабильных местных сетей.

Ольга Сергеева