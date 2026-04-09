Саратовским бизнесменам рассказали, как можно перевыпустить электронную подпись удаленно

ФНС разрешила продлевать электронную подпись онлайн.

Федеральная налоговая служба запустила долгожданное послабление для бизнеса. Теперь руководители компаний и индивидуальные предприниматели могут продлить квалифицированную электронную подпись (КЭП), не выходя из офиса или дома. Правда, нововведение действует с одним важным условием.

Услуга доступна только тем, кто получал подпись в удостоверяющем центре ФНС, и только если срок её действия ещё не истёк. Просрочили — придётся ехать лично.

Сделать это за пару минут можно через личный кабинет налогоплательщика (для юрлица или ИП). Нужно найти услугу с говорящим названием «Перевыпустить сертификат» и отправить заявление. Но есть нюанс: записать обновлённую подпись удалённо получится только на тот самый токен (носитель), который использовался изначально. На новую флешку дистанционно — никак.

А если подписи ещё нет? Тогда только личный визит в любой центр выдачи ФНС. При себе обязательно иметь паспорт, СНИЛС, ИНН и сам токен. Первичное получение КЭП осталось очным — без вариантов.

Саратовский бизнес уже активно пользуется возможностью. С начала 2026 года налоговики региона выдали около 8,2 тысячи подписей. Из них 5,2 тысячи ушли индивидуальным предпринимателям, а 3 тысячи — юридическим лицам.

Найти ближайший пункт выдачи КЭП поможет специальный сервис-карта на сайте ФНС. А если остались вопросы — можно позвонить на бесплатную горячую линию: 8-800-222-22-22. Там проконсультируют по любым процедурам.

