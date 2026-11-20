Саратовский доцент победил в конкурсе «Изобретатель года — 2026»

Доцент филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва Александр Клименко стал победителем IV Всероссийского конкурса «Изобретатель года — 2026» в направлении «Промышленное обеспечение транспортной мобильности». Жюри рассмотрело более 2000 заявок из 81 региона России и зарубежных стран.

Ключевая разработка Клименко — беспилотное наземное транспортное средство с автоматической выгрузкой. Платформа перевозит грузы до 100 кг и самостоятельно их сбрасывает без участия человека. Технология востребована для доставки в труднодоступные и опасные места; опытный образец уже прошёл испытания на линии боевого соприкосновения.

Вместе с коллегами Клименко ведёт разработки 5 лет — за это время команда запатентовала более 160 технических решений, 34 из них — в этом году. Сейчас коллектив работает над средствами для Крайнего Севера и проектирует беспилотные системы — наземные и водные.