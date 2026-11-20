Саратовцы могут выбрать способ доставки пенсий и соцвыплат.

Жители Саратовской области, получающие пенсии и пособия, могут в любой момент выбрать или изменить способ доставки выплат. Как пояснили в региональном отделении СФР, выбор между банком и Почтой России остаётся за самим гражданином.

Самый простой вариант — зачисление на счёт с картой «Мир»: в области пенсии через банки перечисляются 4, 16 и 21 числа, при совпадении с выходным — заранее. Получающим выплаты через почту пенсия доставляется по графику Почты России.

Чтобы сменить способ доставки, достаточно подать заявление через «Госуслуги», МФЦ или любую клиентскую службу СФР. При переходе с почты на банк или наоборот дата выплаты может измениться, при смене одного банка на другой — остаётся прежней. Консультации — по бесплатному номеру 8-800-1-00000-1.