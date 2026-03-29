Саратовский «Кристалл» стартовал с победы на выезде в плей-офф НМХЛ

«Кристалл» совершил камбэк в Пензе.

Первый матч 1/8 финала Кубка регионов Национальной молодежной хоккейной лиги выдался драматичным. Саратовский клуб на выезде сразился с пензенским «Дизелистом» и сумел вырвать победу в дополнительное время — 3:2.

Как сообщили в пресс-службе губернатора Романа Бусаргина, гости по ходу встречи уступали сопернику, однако не сломались. За считаные секунды до финальной сирены третьего периода им удалось восстановить равновесие, а в овертайме они дожали хозяев льда.

Ответная игра пройдет уже сегодня, 29 марта, снова в Пензе. А уже 1 апреля хоккеисты «Кристалла» выйдут на родной лед в ЛДС «Кристалл», где смогут порадовать саратовских болельщиков.

Ольга Сергеева