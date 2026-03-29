В Саратове автомобиль пробил ограду и рухнул на детскую площадку

В жилом комплексе «Ласточкино» (микрорайон «Нива») произошло необычное дорожное происшествие.

Автомобиль буквально влетел на территорию, предназначенную для игр детей. О случившемся оперативно сообщили очевидцы в Telegram-канале «ЧП Саратов».

На опубликованных кадрах и снимках видно, как легковушка протаранила сетчатое ограждение из рабицы, после чего скатилась со склона. Конечной точкой «полета» стала детская площадка — машина приземлилась в непосредственной близости от качелей. В результате удара у транспортного средства оказалось разбито лобовое стекло.

В Госавтоинспекции Саратова подтвердили факт инцидента. По данным полицейских, в аварии, к счастью, никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося пока не ясны: не установлено, что именно спровоцировало выезд, а также кто находился за рулем в момент ДТП.