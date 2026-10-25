Саратовский «Кристалл» вырвал победу у «Тамбова» в матче на домашнем льду

«Кристалл» победил «Тамбов» со счётом 3:2 в матче ВХЛ.

Сегодня в Саратове «Кристалл» в матче регулярного чемпионата ВХЛ сезона-2026/2027 встретился с ХК «Тамбов». Гости вышли вперёд в первом периоде и увеличили преимущество во втором — шайбы забросили Максим Лазарев и Николай Владимиров.

В третьем периоде Давид Басин сократил разрыв, Даниил Конькин восстановил равновесие, а на 55-й минуте Никита Червонцев поразил ворота гостей. «Тамбов» отыграться не смог — 3:2 в пользу «Кристалла».

Напомним, 23 октября саратовцы обыграли воронежский «Буран». Следующий матч — 3 ноября дома против «Олимпии» из Кирово-Чепецка, начало в 18:30.