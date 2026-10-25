В Саратовской области продают ферму с полусотней беременных овец и быстрой окупаемостью

Житель Саратовской области выставил на продажу через интернет ферму, специализирующуюся на овцеводстве.

Фермерское хозяйство расположено в Воскресенском районе.

В собственности у фермера 40 соток земли, два помещения для животных и деревянный дом площадью 24 «квадрата». Под пастбища он использует до 4 гектаров земли. На участке имеются две скважины с родниковой водой, оборудовано видеонаблюдение.

Покупатель также получит 60 беременных овец эдильбаевской породы, двух племенных баранов, 100 рулонов сена, 15 тонн щебня и другое имущество.

За ферму автор объявления запросил 4 миллиона 100 тысяч рублей. «Самая быстрая окупаемость фермерского хозяйства — всего за 1 год 6 месяцев», — заверил он.