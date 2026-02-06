Саратовский Минпром сообщил о введении режима ЧС в обесточенном Краснокутском районе

Министерство промышленности и энергетики Саратовской области сообщило, что электроснабжение в Краснокутском районе полностью восстановлено.

Напомним, подача света была нарушена в результате череды неблагоприятных погодных явлений. В декабре 2025 года из-за шквалистого ветра без электричества остались 26 населённых пунктов. В середине января и начале февраля 2026 года сильные морозы привели к отключениям ещё в 10 сёлах. Для ликвидации последних повреждений с 27 января были привлечены дополнительные аварийные бригады энергетиков. На территории района был введен режим ЧС.

Все ремонтные работы были завершены к 4 февраля 2026 года, и в настоящее время подача электроэнергии в Краснокутском районе стабильна.

Алиса Эай