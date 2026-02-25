Саратовский Минсельхоз объяснил рост цен на яйца и другие продукты в 2026 году инфляцией

Минсельхоз региона объяснил рост цен на яйца в Саратовской области.

В региональном министерстве сельского хозяйства прокомментировали жалобы жителей на подорожание куриных яиц и других продуктов. Чиновники связали это с увеличением затрат производителей в связи с инфляционными процессами — подорожанием оборудования, топлива, запчастей, а также ростом зарплат и расходов на транспортировку и хранение.

По данным ведомства, сейчас отпускные цены птицефабрик на яйцо категории С1 составляют от 85 рублей за десяток, категории С2 — от 60 рублей. Всего в области работают 8 птицефабрик, которые в 2025 году произвели более 800 млн штук товарного яйца.

В минсельхозе напомнили, что купить продукцию местных производителей дешевле можно на ярмарках выходного дня и рынке в поселке Юбилейный. В случае завышения розничных цен жителей просят обращаться в УФАС по телефону (8452) 27-96-42.

Ольга Сергеева