Алексей Антонов: Облдума приняла важнейшие поправки в бюджет

Сегодня на заседании Саратовской областной Думы приняли важнейшие поправки в бюджет. Речь идёт о защите здоровья детей и создании достойных условий для их обучения.

Благодаря инициативе Председателя Госдумы Вячеслава Викторовича Володина и найденному им решению удалось существенно повысить минимальный норматив финансирования стоимости школьного питания.

С 1 мая и до конца 2026 года по новому стандарту будут питаться все учащиеся начальных классов области, школьники 5-11 классов в сельской местности и в 15 городах с населением до 100 тысяч человек, а также дети из льготных категорий в Саратове, Энгельсе и Балаково. Это очень большое подспорье для семей, у которых дети учатся в школах.

Более того при поддержке спикера Госдумы принято решение о выделении 233,5 млн рублей на ежемесячные денежные выплаты педагогическим работникам в населённых пунктах 14 отдалённых районов с наибольшей потребностью в кадров, исключая райцентры.

Наконец, для решения острого вопроса переполненных школ в Саратове направляется 1 млрд рублей на строительство пристроек в пяти саратовских школах: 52, 63 и 100, 23 и 94. Реализация этих проектов, инициированных Вячеславом Володиным, позволит значительно большему количеству детей учиться в одну смену, в комфортных условиях.