Саратовский Минтруд сообщил, кому полагаются субсидии на оплату части услуг ЖКХ

В Саратовской области разъяснили, кто может получить субсидию на жилищно-коммунальные услуги.

Министерство труда и соцзащиты региона ответило на вопросы жителей о субсидиях на оплату коммунальных услуг. Главное, что нужно знать: эта мера поддержки доступна не только льготникам.

Помощь могут оформить граждане с невысоким доходом. Суть простая — государство возвращает часть денег, потраченных на «коммуналку», если платежи превышают 22% от общего дохода семьи. Никакого особого статуса для этого не требуется.

Как правило полностью возмещается стоимость отопления, так как именно эта графа коммунальных платежей самая затратная.

