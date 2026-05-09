В Саратове на здании магазина «Белочка» увековечили имя директора Елены Зориной

В центре Саратова открыли мемориальную доску легендарному директору магазина «Белочка» и ветерану войны Елене Зориной.

На проспекте Столыпина, 29 прошло торжественное открытие мемориальной доски в честь Почётного гражданина Саратова, фронтовички и бессменного директора магазина «Белочка», которым она руководила более полувека.

На церемонию собрались представители власти, кадеты и ветераны. Звучали песни военных лет. Доска появилась на фасаде здания, где с 1962 по 2018 год работал знаменитый магазин.

Елена Зорина прошла всю войну: с 1942 по 1945 год участвовала в Сталинградской битве, дошла до Вены. Медаль «За Победу над Германией» ей вручил лично маршал Георгий Жуков.

Ветерана не стало 21 июня 2024 года — она ушла из жизни на 101-м году.

Ольга Сергеева