Саратовский минздрав контролирует эпидемическую ситуацию с краснухой

В Саратовской области с начала 2025 года зафиксировано два случая краснухи у взрослых жителей Саратова.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

Он уточнил, что плановая вакцинация от краснухи в области не проводится из-за отсутствия эпидемиологических показаний. При этом министерство полностью готово к началу иммунизации при необходимости. Ситуация контролируется совместно с Роспотребнадзором.

По данным на июль 2025 года, в России зарегистрировано 392 случая заболевания краснухой. Для сравнения — в 2024 году в Саратовской области не было выявлено ни одного случая этой инфекции.