Двое мужчин из Пензы погибли в аварии с трактором в Саратовской области

В Екатериновском районе Саратовской области вечером 29 августа произошло смертельное ДТП.

Авария со столкновением трактора и легкового автомобиля «Хендай Солярис» у деревни Октябревка унесла жизни двух мужчин 1981 и 1999 годов рождения. Еще один пассажир госпитализирован.

22-летний водитель трактора не пострадал, — уточнили спасатели.

Для извлечения тел потребовалось вмешательство спасателей с гидравлическим оборудованием. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Судя по фотографиям из соцсетей с места аварии, легковой автомобиль был с номерами Пензенской области.