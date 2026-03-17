Саратовский минздрав не организовал выдачу бесплатного лекарства онкобольной женщине

В Саратовской области прокуроры через суд добиваются лекарств для онкобольной.

Аткарская межрайонная прокуратура выявила факт необеспечения лекарствами пациентки с онкологическим заболеванием. Как сообщили в надзорном ведомстве 16 марта, женщина с 2019 года нуждается в дорогостоящем препарате, который должна получать каждые три недели, однако региональный минздрав не организовал предоставление медикаментов.

Прокуратура обратилась в суд с иском, требования были удовлетворены. Исполнение решения контролируется надзорным ведомством.

Проблема с обеспечением льготными лекарствами в регионе остается острой. По данным издания «Глушь медиа», у судебных приставов находится более 300 производств о невыдаче препаратов жителям области. В августе 2025 года было возбуждено уголовное дело о халатности в сфере здравоохранения из-за несвоевременных закупок лекарств минздравом. На конец октября прошлого года, по информации прокуратуры, жители региона потратили из личных средств более миллиона рублей на льготные препараты из-за проблем с выдачей.

При этом в декабре на заседании областной думы губернатор Роман Бусаргин заявил, что в 2025 году минздрав впервые был полностью обеспечен средствами на льготные лекарства — на эти цели направили порядка шести миллиардов рублей.

Президент Владимир Путин на прямой линии отметил, что правительство выполнило все обязательства перед регионами, а сбои в получении препаратов связал с некачественной работой на местах.

Ольга Сергеева