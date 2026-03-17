В Энгельсе благоустроят территорию у ДК «Строитель»

Зеленая зона возле ДК «Строитель» на проспекте Строителей в Энгельсе будет обновлена по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

В ходе работ заменят дорожное покрытие, проложат тропинки, установят новые скамьи, урны и фонари. Также планируется высадка берез, рябин и цветущих кустарников.

Как отметил первый замминистра строительства Александр Мышев, за шесть лет в области благоустроили более 1200 территорий. Сейчас продолжается сбор предложений от жителей на платформе обратной связи — горожане могут предлагать парки и скверы для обновления.

Ольга Сергеева