Саратовский минздрав: пик заболеваемости ОРВИ ожидается в середине февраля

В Саратовской области растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.

За минувшую неделю ОРВИ диагностировали у 13 538 жителей — это на 158 случаев больше, чем неделей ранее. Госпитализирован 311 человек (неделей назад — 246). Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Дудаков.

Заболеваемость превышает эпидпорог на 9,3%. Пик, по прогнозам, придется на середину февраля.

С осени зарегистрировано 3 439 случаев гриппа, из них 254 — гонконгский (H3N2). Коронавирус выявили у 59 человек, среди заболевших — один ребенок и беременная.

Дудаков призвал носить маски, мыть руки, избегать толп и при симптомах оставаться дома.

Ольга Сергеева