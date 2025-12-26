Саратовский мост с «Метеором» украсил новую банкноту номиналом 1000 рублей

С 26 декабря Банк России вводит в обращение обновлённую купюру номиналом 1000 рублей с саратовскими видами.

Новая банкнота посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу.

На лицевой стороне изображена Никольская башня Нижегородского Кремля. На оборотной стороне размещены три достопримечательности ПФО, выбранные по итогам народного голосования: судно на подводных крыльях «Метеор-120Р», Дворец земледельцев в Казани и автомобильный мост «Саратов-Энгельс».

Банкнота сохранила бирюзовую цветовую гамму и дополнена QR-кодом для проверки подлинности. Старые купюры остаются в обращении наравне с новыми.

Ольга Сергеева