Саратовский музей им. Радищева отмечает юбилей

Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева сегодня празднует 140 лет со дня основания.

Об этом в своём ТГ-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Напомним, музей открылся 29 июня 1885 года и сразу стал знаковым местом Саратова.

— Таким музей остаётся до сих пор, — отмечает глава региона.

В коллекции музея — десятки тысяч экспонатов, которые отражают разные эпохи, художественные стили и направления, представляют творчество знаменитых мастеров. Здесь можно увидеть портреты кисти Ильи Репина, Василия Сурикова, пейзажи Ивана Шишкина, работы саратовских художников Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова-Водкина и Виктора Борисова-Мусатова.

— Этим наследием Саратовская область обязана Алексею Петровичу Боголюбову, внуку писателя-просветителя Александра Николаевича Радищева, талантливому художнику-маринисту. В этом году в Саратове появится памятник в его честь.

— В Радищевский музей стремятся попасть все, кто приезжает в Саратов. Сегодня он остается одним из ключевых мест культурной жизни Саратова, — написал Бусаргин.