В Саратове за неделю снесли 31 незаконный объект

Глава Саратова Михаил Исаев обсудил на совещании с заместителями и главами районных администраций итоги недели по демонтажу незаконных построек в Саратове.

За неделю ликвидированы 15 гаражей, 8 торговых объектов и 8 рекламных конструкций. Всего в 2025 году снесено 911 объектов.

Демонтаж незаконных сооружений направлен на создание безопасной и эстетичной городской среды. Муниципалитет продолжит работу в этом направлении, чтобы эффективно использовать городские территории. Вопрос обсуждался на встрече с губернатором Романом Бусаргиным.