Саратовский музей покажет найденные жителями древности

В Саратовском музее краеведения откроется выставка «Новое из прошлого».

16 октября в Саратовском областном музее краеведения начнёт работать археологическая выставка «Новое из прошлого». В центре внимания — артефакты, поступившие в музей за последние десять лет: найденные при раскопках и случайно обнаруженные жителями. Некоторые предметы выставят впервые.

Среди экспонатов — четыре лепешковидных слитка меди, которые саратовец Игорь Симонов выкопал на дачном участке в августе. Подобные находки в регионе не встречались, поэтому музей решил провести разведку на этой территории. Ещё одна летняя находка — стеклянная бутыль с пробкой и дореволюционными надписями, обнаруженная в обрыве берега Волги; внутри — более семи свёрнутых в свитки листов бумаги. Сейчас её исследуют реставраторы.

Выставка создаётся при поддержке субсидии министерства культуры Саратовской области.