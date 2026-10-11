ИП заплатит свыше 40 тысяч за продажу диска с «Синим трактором»

В Аткарске предпринимателя оштрафовали за контрафактный диск с «Синим трактором».

Арбитражный суд Саратовской области оштрафовал предпринимателя из Аткарска Андрея Шарошкина за нарушение авторских прав на мультфильм «Синий трактор». Как сообщили в пресс-службе суда, 20 ноября 2025 года во время контрольной закупки в его торговой точке зафиксировали продажу DVD-диска с изображением персонажа мультфильма.

Владелец исключительных прав на «Синий трактор» Артур Днепровский из Московской области обратился в суд. Шарошкин не смог доказать законность торговли такими дисками. В итоге 29 сентября 2026 года суд решил взыскать с предпринимателя 20 тысяч рублей за нарушение авторского права, а также госпошлину в 10 тысяч и судебные издержки в 10,65 тысячи рублей.

С учётом стоимости товара (250 рублей), почтовых расходов и других затрат итоговая сумма составила 40,65 тысячи рублей — почти в 163 раза больше цены самого диска.