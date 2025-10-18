Саратовский музей представил выставку о Бунине с подлинными семейными артефактами

Государственный музей К.А. Федина в Саратове представил выставку «Я очень русский человек. Это с годами не пропадает», посвященную 155-летию Ивана Бунина.

Экспозиция организована совместно с Орловским литературным музеем И.С. Тургенева.

Выставка охватывает творческий путь писателя — от его журналистской работы в «Орловском вестнике» до получения Нобелевской премии в 1933 году.

В экспозиции представлены уникальные архивные документы, семейные фотографии и материалы из коллекции, переданной орловскому музею в 1950-е годы, на основе которой был создан первый в России музей Бунина.

Наталья Мерайеф