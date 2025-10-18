Интернет-мошенники обманули жителей Энгельса просьбами от «жены» и «подруги»

В Энгельсе двое жителей стали жертвами мошенников, действовавших через взломанные аккаунты в мессенджере.

40-летний мужчина перевел 30 тысяч рублей «жене», чей профиль был скомпрометирован, а 43-летняя женщина отправила такую же сумму «подруге».

Потерпевших не насторожило, что получатели указывали чужие номера для перевода. По фактам хищений возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

В полиции рекомендуют всегда перезванивать отправителю для подтверждения подобных просьб.

Ольга Сергеева