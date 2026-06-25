Саратовский облсуд подтвердил законность изъятия участков под дорогу в Авиаторе

Сегодня, 25 июня, в Саратовском областном суде завершилось рассмотрение административного иска ЖСК «Авиатор 7» и «Авиатор 8» к администрации Саратова и региональному министерству строительства и ЖКХ.

Истцы подали иск с требованием признать недействительным приказ ведомства, касающийся изменения проекта планировки территории в микрорайоне Авиатор Заводского района. Речь идет об участке, ограниченном улицами Орджоникидзе и Трынина, а также юго-восточной границей территории бывшего авиационного завода.

Изначально здесь планировалось возведение двух 25-этажных жилых домов. Разрешения на строительство были выданы в 2015 и 2016 годах, однако они не соответствуют требованиям актуального законодательства, согласно которому новые жилые комплексы должны быть обеспечены объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

Уже сейчас в микрорайоне наблюдается нехватка мест в детских садах и школах, а также дефицит парковок. Кроме того, появление новых многоэтажек значительно увеличит нагрузку на существующие коммунальные системы.

На спорных участках планируется строительство дороги, которая соединит улицы Томскую и Левина. Это решение вызвало несогласие со стороны ЖСК. В ходе заседания представители госэкспертизы подтвердили, что проект будущей дороги разработан в соответствии с градостроительными нормами, а его реализация полностью закона.

Тем не менее, истцы настаивают на том, что власти должны были рассмотреть альтернативные маршруты для строительства дороги, чтобы не затрагивать участки под высотки.

«Транспортная схема приобретает логику, если она разработана для города в целом и обеспечивает связи не только внутри микрорайона, но и с другими территориями. Это отражено в генеральном плане. Все магистральные улицы, окружающие микрорайоны, имеют категорию магистралей регионального значения, соединяются с магистралями городского значения и образуют целостную безопасную схему. В данном случае, речи об альтернативных маршрутах не может быть», — отмечают эксперты.

Представители истца ходатайствовали о назначении судебной экспертизы для поиска иных вариантов размещения дороги и о направлении запроса в Конституционный суд для оценки обоснованности приказа ведомства.

Судья Екатерина Бугаева отклонила оба ходатайства.

В результате суд постановил отказать ЖСК «Авиатор 7» и «Авиатор 8» в удовлетворении иска. А приказ об изменении проекта планировки территории в микрорайоне Авиатор признан действительным и законным.

Напомним, ранее был рассмотрен аналогичный иск от ООО «Престиж», в ходе заседания застройщик отказался от своих требований в полном объеме.

Ранее депутат Госдумы Николай Панков по просьбе жителей микрорайона обратился в прокуратуру. По результатам проверки строительство было признано незаконным, возбуждено уголовное дело. Апелляционный суд в Нижнем Новгороде встал на сторону жителей, а губернатор Роман Бусаргин заявил о недопустимости строительства высотных домов в ущерб комфорту горожан.

19 июня жители микрорайона опубликовали видеообращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и генеральному прокурору Александру Гуцану, в котором выразили свои опасения и недовольство по поводу сложившейся ситуации.