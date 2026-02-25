Саратовский омбудсмен Сухова не увидела нарушения Конституции в блокировке соцсетей

На заседании Саратовской областной Думы уполномоченный по правам человека Надежда Сухова представила отчет за 2025 год.

Отвечая на вопросы депутатов, омбудсмен сообщила, что жалоб на блокировку социальных сетей к ней не поступало. По ее мнению, граждане знают, что такие вопросы решает Роскомнадзор или прокуратура.

Сухова подчеркнула, что институт омбудсмена является дополнительным механизмом защиты, и в случае обращения она перенаправила бы заявителя в профильные ведомства.

Высказывая личную позицию, омбудсмен заявила, что российское законодательство в сфере информации достаточно развито. Социальные сети, которые ему не соответствуют, должны либо адаптироваться, либо быть закрыты. При этом она не видит в таком подходе нарушения Конституции РФ.

Ольга Сергеева