С фронтов СВО не вернулись живыми военнослужащие из пяти районов области

В Саратовской области прощаются с шестью бойцами, погибшими в зоне спецоперации.

Траурные мероприятия проходят сразу в нескольких районах региона. В Пугачевском районе сегодня проводят в последний путь Василия Сафонова, в Балаково — Максима Беляева.

В Вольском районе поступило сообщение о гибели рядового Артема Шишкова, который служил оператором-топогеодезистом в батарее артиллерийской разведки. Его подразделение выполняло задачи по корректировке огня на передовой.

Кроме того, волонтерский штаб Красноармейского района подтвердил потерю Олега Кутерова и Максима Чегодаева. Администрация Балашова сообщила о смерти Алексея Костина.

Губернатор области и главы муниципалитетов выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Напомним, с начала 2026 года потери среди жителей региона в зоне СВО продолжают расти. Сводки с погибшими на фронтах саратовцами публикуются каждый день.

Ольга Сергеева