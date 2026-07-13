Саратовский опыт реабилитации инвалидов заинтересовал студентов-социологов Нигерии

Нигерийские студенты посетили саратовский центр «Парус надежды».

Саратовский центр адаптации инвалидов принял студентов из Нигерии. Будущие социологи познакомились с работой учреждения, где людям с ОВЗ помогают пройти реабилитацию и адаптироваться к полноценной жизни с помощью современных технологий.

В центре действуют театральная студия, танцевальный коллектив, фотоклуб и мастерские. Гостям показали основные направления работы и организацию социального сопровождения.

«Парус надежды» давно сотрудничает с СГУ: здесь проходят практику и работают волонтёрами будущие специалисты. Тесная связь с университетом установилась в 2016 году с открытием кафедры реабилитационных технологий.

Ольга Сергеева