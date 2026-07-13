На Набережной Космонавтов в Саратове чиновники третий месяц пытаются прогнать велорикшей

В Саратове оштрафовали велорикшей, работающих без разрешения.

В Волжском районе Саратова прошёл рейд против нелегальных велорикш. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Водители перевозят пассажиров без разрешительных документов, не имеют прав на управление транспортом и игнорируют дорожные знаки, в том числе на набережной. «Высокая скорость создаёт дискомфорт и угрожает безопасности пешеходов», — заявили чиновники.

Рейд провели совместно с Госавтоинспекцией. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, велорикшей не могут прогнать с мая. Несмотря на штрафы, они возвращаются на прежнее место или переезжают на другие участки набережной и к мосту Саратов–Энгельс.

Ольга Сергеева