Саратовский «Патриот 64» назвали будущей кузницей кадров

Депутаты Саратовской областной Думы оценили инициативу о направлении 15 млн рублей на работу центра военно-патриотического воспитания молодежи «Патриот 64» на базе школы ДОСААФ.

Проект поправок в бюджет Саратовской области 2025 год, включающий эти и иные изменения, рассмотрели сегодня на заседании комитета по бюджету, налогам и собственности.

Ранее вопросы деятельности ДОСААФ в Саратовской области обсуждались на заседании комитета областной Думы по делам ветеранов.

Зампред комитета, ветеран боевых действий, полковник запаса Вячеслав Калинин (фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду») отметил, что работа центра «Патриот 64» на базе школы общества необходима и для военно-патриотического воспитания молодежи, и для развития самого ДОСААФ.

«Всецело поддерживаю инициативу губернатора Романа Бусаргина по выделению из регионального бюджета 15 млн рублей на эти цели. Это не просто вклад в образование, это инвестиция в безопасность и будущее нашей области и всей России. Центр «Патриот 64» сможет стать кузницей кадров, где молодые люди смогут получить необходимые знания и навыки в области начальной военной подготовки, медицины, обращения с оружием и беспилотниками. Уверен, совместными усилиями мы сможем создать эффективную систему подготовки будущих защитников Родины», — прокомментировал депутат.

Заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и собственности Станислав Денисенко (фракция «ЛДПР») также отметил важность выделения средств на патриотическое воспитание.

«Такие центры как «Патриот 64» – это правильное направление развития патриотизма. Поддерживаю выделение средств по данной статье. Считаю, что сегодня патриотическая работа должна ставиться на первое место, это крайне важно. Мы за последние годы многое растеряли, приходится сейчас нагонять. Отсюда потребности, на реализацию которых необходимо выделять средства», – подчеркнул он.