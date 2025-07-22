Алексей Антонов: Рассмотрим поправки в региональный бюджет

Утверждена повестка очередного, 59-го, заседания Саратовской областной Думы. Проведём его завтра, 23 июля.

Рассмотрим поправки в региональный бюджет. Несмотря на сложную ситуацию, удаётся найти средства на те направления, которые касаются большого количества жителей Саратовской области. Это социальные вопросы, инфраструктурные проекты, развитие общественного транспорта – что напрямую касается наших граждан.

Примем решение о назначении на должность Уполномоченного по правам ребёнка в Саратовской области. На этот пост предложена кандидатура Юлии Васильевой.

Рассмотрим поправку, предполагающую наличие в муниципалитетах должности главных архитекторов. Это позволит сохранить облик наших малых городов и сёл.

Планируем поддержать решение о расширении перечня получателей бесплатной юридической помощи – дополнительное внимание здесь будет уделено семьям с детьми.