Саратовский педиатр рекомендовал записывать детей в секции до школы

Главный внештатный педиатр Саратовской области Михаил Свинарев выступил с рекомендациями по физическому развитию детей.

На брифинге в региональном минздраве он подчеркнул, что большинство детей рождаются здоровыми, и главная задача родителей — сохранить этот потенциал через правильную физическую активность.

Специалист назвал оптимальным возрастом для начала занятий в спортивных секциях 5-6 лет, то есть до поступления в школу. По его словам, физическое развитие является ключевым механизмом для роста и укрепления здоровья ребенка.

При выборе секции педиатр советует руководствоваться не модными тенденциями, а принципом доступности. Лучше выбрать кружок рядом с домом, чем возить ребенка через весь город, например, в бассейн. Важно, чтобы занятия приносили ребенку радость и не воспринимались как навязанная обязанность.