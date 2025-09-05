В столкновении Lifan и Chevrolet под Саратовом пострадала автоледи

4 сентября в поселке Питерка Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. Инцидент случился в три часа дня на улице Колхозной.

По предварительной информации ГИБДД, столкнулись автомобили Lifan и Chevrolet под управлением 47-летней и 37-летней водительниц соответственно. В результате аварии женщина за рулем Chevrolet получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются сотрудниками дорожной полиции.