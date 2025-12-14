Саратовский перинатальный центр выписал пациентку с малышом в непогоду

В Саратовском перинатальном центре ввели новое правило из-за непогоды.

Клинический перинатальный центр Саратовской области изменил правила выписки молодых матерей с новорождёнными. Теперь, при резком ухудшении погоды, отправка домой будет переноситься до наступления безопасных условий.

Решение было принято главным врачом центра Анастасией Ребровой после обращений в социальных сетях от пациентки и ее родственников, которые столкнулись со сложностями при выписке во время сильного снегопада и метели. Новоиспеченная мать была вынуждена ждать транспорта на трассе в опасных погодных условиях.

Теперь новый регламент предписывает медицинскому персоналу откладывать выписку до момента, когда погода позволит безопасно передвигаться на автомобиле.

Ольга Сергеева