Застрявшим в снежных заносах под Энгельсом водителям спасатели подвозят топливо

В Энгельсском районе Саратовской области продолжается операция по помощи автомобилистам, застрявшим в снегу на трассе у села Безымянное.

Как сообщил глава района Максим Леонов, спасатели доставляют горючее водителям, используя вездеходы.

Леонов уточнил, что спасателям передали дополнительно 450 литров топлива для раздачи. При этом местная заправка в Безымянном работает штатно. Люди покидают пункты временного размещения в сёлах.

По данным властей, большинство застрявших водителей отказались от эвакуации. В это время техника «Росавтодора» продолжает расчистку дороги.

Ольга Сергеева