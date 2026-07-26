Саратовский пианист Родион Мадьяров завоевал серебро на федеральном конкурсе в Москве

Второе место на общероссийском смотре «Молодые дарования России» занял саратовский пианист Родион Мадьяров.

Об этом сообщает пресс-служба Саратовского областного колледжа искусств, где учится музыкант.

Финальный этап конкурса, который Министерство культуры РФ проводит как стартовую площадку для начинающих исполнителей, прошёл в Москве на базе Академического музыкального училища при консерватории имени Чайковского.

Представитель саратовской фортепианной школы успешно преодолел несколько предварительных отборов, а в третьем очном туре показал уровень, который специалисты сравнили с требованиями крупнейших международных состязаний имени Рахманинова и Чайковского.

Ольга Сергеева