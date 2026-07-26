В Саратове до вторника из-за строительных работ сократили два троллейбусных маршрута

Движение троллейбусов в Саратове временно изменили из-за строительных работ.

Об этом сообщает сообщество «СГЭТ» в социальной сети «ВКонтакте».

Ограничения коснутся маршрутов № 5 и № 5А. До вторника 28 июля транспорт, следующий от улицы Загороднева и посёлка Елшанка, будет разворачиваться на площади Ленина – 3-й Дачной.

Причиной изменений стали строительные работы на пересечении улиц Степана Разина и Большая Горная. На период ремонта движение для автомобилистов на данном участке также будет перекрыто.

Ольга Сергеева