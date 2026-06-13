16-летний саратовский подросток отправлен в колонию на шесть лет за связь с террористами

В Саратовской области 16-летний подросток был приговорен к шести годам заключения в воспитательной колонии за связи с террористической организацией.

По данным следствия, он поддерживал контакты с участниками запрещенной в России группировки и передавал им конфиденциальную информацию.

Установлено, что подросток нашел своих кураторов через популярный мессенджер, где получил указания по дальнейшим действиям для присоединения к организации. Он активно выполнял поручения, направленные на сбор сведений, угрожающих государственной безопасности. Работу по выявлению противоправной деятельности провели сотрудники Управления Федеральной службы безопасности.

Российское законодательство предусматривает суровые санкции за причастность к подобным незаконным формированиям, включая до двадцати лет тюремного заключения и значительные денежные штрафы.

Ольга Сергеева