В Аткарске и в Саратове перекроют два железнодорожных переезда

В Саратовской области временно закрываются два железнодорожных переезда для проведения ремонтных работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Переезд «Аткарск — Петровск 1» будет закрыт 15 июня с 9:00 до 16:00. В это время автотранспорт сможет передвигаться через путепровод на 763-м километре, где пересекаются улицы Чернышевского и Республиканская.

Переезд «Саратов — Красный текстильщик» будет закрыт 14 и 16 июня с 23:00 до 6:00. В эти дни объезд будет возможен через переезд вблизи станции Багаевка, а также по объездной дороге через станцию Кокурино.

Ольга Сергеева