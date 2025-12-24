Саратовский Политех возглавил рейтинг Минобрнауки по воспитательной работе

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. занял первое место по воспитательной работе среди вузов Министерства науки и высшего образования РФ.

Об этом было объявлено на Университетском форуме студенческих и молодых семей, состоявшемся в СГТУ. Об этом сообщает министерство образования региона.

В рамках пленарного заседания ректор университета Сергей Наумов представил достижения вуза: 1 место в индексе отношения к воспитательной работе среди вузов Минобрнауки, 8 место среди 340 вузов по реализации Года защитника Отечества и 17 место по мониторингу празднования 80-летия Победы. Сергей Юрьевич подчеркнул, что вуз создаёт условия для гармоничного сочетания учёбы, профессиональной самореализации и семейной жизни.

В настоящее время в СГТУ насчитывается 36 студенческих и 87 молодых семей, которые получают различную поддержку от университета. С июля 2024 года установлены новые размеры материальной помощи: 50 тысяч рублей при вступлении в брак и 100 тысяч рублей за рождение ребёнка. Также вуз предоставляет индивидуальные учебные планы для молодых родителей, комнаты матери и ребёнка и группу кратковременного пребывания детей.

Знаковым событием форума стало открытие комнаты по уходу за ребёнком в Энгельсском технологическом институте – филиале СГТУ. Дизайн помещения разработан студентками Института урбанистики, архитектуры и строительства.

