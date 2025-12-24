Саратовская область формирует сеть опорных населенных пунктов для 82% жителей

В Саратовской области определены ключевые опорные населенные пункты, которые охватят 82,4% населения региона.

Об этом стало известно на заседании Совета представительных органов муниципальных образований, которое провел председатель областной Думы Алексей Антонов.

Спикер подчеркнул, что «формирование инфраструктурного и экономического каркаса страны через развитие опорных пунктов — задача, требующая консолидации усилий всех уровней власти». Он добавил, что целью проекта является повышение качества жизни граждан.

Министр экономического развития региона Андрей Разборов уточнил, что федеральный перечень опорных населенных пунктов включает 42 территории Саратовской области, распределенные по четырем категориям. Так, Аткарск отнесен к «точкам роста» с новыми крупными инвестпроектами. Саратов и Энгельс, включая село Березовка Энгельсского района, причислены к городским агломерациям. В качестве стратегических пунктов обозначены Балаково, Озинки, Ртищево, Светлый. Еще 34 райцентра определены как иные, крупнейшие по численности населенные пункты в районах.

По аналогии с этим сформирован региональный перечень, куда вошли 154 территории. К 42 пунктам из федерального списка добавились 112. Всего в населенных пунктах, определенных опорными, проживает 82,4% населения Саратовской области.

На заседании прозвучала мысль о том, что развитие опорных пунктов не должно происходить в отрыве от соседних сел и деревень, а концепция призвана «интегрировать поселения».

Председатель облдумы Алексей Антонов подчеркнул важность системного подхода как при определении опорных пунктов, так и в утвержденной региональным парламентом Стратегии развития отдаленных территорий.

Он отметил, что, несмотря на ограниченные возможности бюджета, необходимые ресурсы направляются на строительство и модернизацию школ, детских садов, домов культуры, а также создание общественных территорий.

«В настоящее время в Саратовской области активно реализуется свыше 20 региональных программ, которые, в том числе, предоставляют возможности для финансирования мероприятий в опорных селах. И конечно, поселения могут участвовать в федеральных программах, привлекая все возможные средства для развития», – заключил спикер.