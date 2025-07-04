Саратовский «Протон» представил расписание на новый сезон Суперлиги

Волейбольный клуб «Протон» из Саратова обнародовал календарь игр в предстоящем сезоне женской Суперлиги. Открытие сезона состоится 5 октября домашним матчем против многократного чемпиона страны — казанского «Динамо-Ак Барс».

Первая гостевая встреча запланирована на 12 октября с челябинским «Динамо-Метар». Завершится регулярный чемпионат 5 марта домашней игрой против московского «Динамо».

В текущем межсезонье «Протон» провёл серьёзную работу по комплектованию состава. В команду присоединились шесть новых игроков, включая диагональную Терри Энвионву и центральных блокирующих Христину Вучкову и Яну Белоглазову. Также в клуб вернулась опытная либеро Екатерина Дороничева.

В прошлом сезоне саратовские волейболистки заняли 10-ю позицию в турнирной таблице.